ASD Felice Scandone Basket: vittoria nel test contro il Promobasket Marigliano Coach Sanfilippo: "Sulla buona strada. Si deve essere più pazienti evitando la frenesia"

Finale di 67-81 e vittoria nell'amichevole contro l'ADS Promobasket Marigliano 2003 per l'ASD Felice Scandone Basket al PalaNapolitano. Quaranta minuti importanti per la squadra allenata da coach Nino Sanfilippo, soddisfatto per la prova del suo roster lungo tutto lo scrimmage. Si avvicina l'esordio nel campionato di Serie B Interregionale in programma il prossimo 30 settembre, in trasferta, contro la Dinamo Basket Brindisi. "È stata una buona gara. - ha affermato Sanfilippo al termine del test contro Marigliano - Dobbiamo migliorare in alcune letture del gioco ed essere più pazienti, a volte, essendo una squadra giovane ci facciamo prendere dalla frenesia. Siamo sulla buona strada".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948