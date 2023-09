La Power Basket Salerno batte ASD Felice Scandone Basket (82-81) Coach Sanfilippo: "Soddisfatto per come i ragazzi hanno determinato l'approccio alla gara"

Buona prestazione per l'ASD Felice Scandone Basket sul parquet della Power Basket Salerno. Finale di 82-81 con i parziali di 19-18, 21-19, 23-21 e 19-23 con cinque uomini in doppia cifra. "Abbiamo fatto una discreta partita con una delle squadre più forti del girone nonostante le assenze di Sanchez e Cianci che si è fermato dopo il primo quarto. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - Siamo stati bravi a tener botta e sono soddisfatto dei miei ragazzi di come hanno approcciato la gara. C’è sempre da migliorare e lo faremo da domani quando ci ritroveremo in palestra per preparare i prossimi impegni". La Felice Scandone è al lavoro per il campionato di Serie B Interregionale e domenica affronterà la Virtus Roma 1960 a Ladispoli.

Il tabellino

ASD Felice Scandone Basket: Trapani 9, Pichi 11, Cianci 8, Soliani 13, Mazzagatti 12, Bianco 10, D’Offizi 18, Bassilekin ne, Sanchez ne.

Foto: ufficio stampa Felice Scandone