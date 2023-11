Basket: Scandone Avellino ko sul parquet della Virtus Molfetta (78-73) Serie B Interregionale: la squadra irpina paga il 20-6 del primo quarto

La Scandone Itecna Avellino esce sconfitta dal parquet della Virtus Basket DAI Optical Molfetta. Finale di 78-73 con i parziali progressivi di 20-6, 39-31 e 58-50. La squadra irpina paga il divario accumulato nel primo quarto con il -14 che condiziona il match. Alla Scandone non bastano i 22 punti realizzati da Sanchez. Ko in terra pugliese per il gruppo allenato da coach Sanfilippo.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Virtus Basket DAI Optical Molfetta - Scandone Itecna Avellino 78-73

Parziali progressivi: 20-6, 39-31, 58-50

FS Avellino: D'Offizi 8, Sanchez 22, Scolpini, Bianco 9, Mazzagatti 2, Soliani 14, Pichi 9, Trapani 9, Imbimbo. All. Sanfilippo.

Foto: ufficio stampa Felice Scandone