La Sandro Abate pareggia con il Ciampino: 3-3 al PalaTarquini Un punto a testa per le due squadre

Il Ciampino Futsal e la Sandro Abate si sono divise la posta in palio. La sfida, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, è terminata con il risultato di 3-3. Al PalaTarquini, il primo tempo si è chiuso con il vantaggio dei verdeazzurri grazie alle reti di Joselito, Etzi ed Avellino. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a cinque minuti dall'intervallo con Schininà. Nella ripresa, la squadra di Ibanes ha completamente raggiunto gli irpini grazie a un altro gol del calcettista romano e a quello di Petrov. Le due squadre, inoltre, sono scese in campo con un segno rosso sul viso in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". La squadra di Basile, attualmente al settimo posto in classifica con 15 punti, nel prossimo turno ospiterà la Fortitudo Pomezia sul parquet del PalaDelMauro: venerdì 1 dicembre sarà fischio d'inizio alle 20:30.

Il tabellino

Ciampino Futsal-Sandro Abate 3-3

Marcatori: pt 3'20" Joselito, 7'01" Etzi, 10'11" Avellino, 15'36" Schininà; st 10'56" Schininà, 14'33" Petrov.

Ciampino Futsal: Casassa, Messina, Palmegiani, Diaz, Salla, De Filippis, Schininà, Pina, Ferretti, Fatiguso, Petov, Foloco. All.: Ibanes.

Sandro Abate: Parisi, Etzi, Ugherani, Avellino, Hozjan, Vitello, Gattarelli, De Luca, Gui, Joselito, Petrillo, Rizzo. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Schininà, Gui, Avellino.

Arbitro: Andrea Colombo (Modena) e Mario Certa (Marsala). Crono: Andrea Seminara (Tivoli).