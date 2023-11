Sandro Abate, Comella: "Dobbiamo invertire il trend casalingo" Le parole del vice allenatore degli irpini alla vigilia della sfida contro la Fortitudo Pomezia

Torna il campionato di Serie A di futsal, con la Sandro Abate che scenderà in campo per l’undicesima giornata. Gli irpini domani, venerdì 1 dicembre, ospiteranno sul parquet del PalaDelMauro la Fortitudo Pomezia: sarà calcio d’inizio alle 20:30. Gli irpini, reduci dal pareggio esterno contro il Ciampino Futsal, cercheranno di invertire il trend casalingo. Infatti, tra le mura amiche, gli uomini di Basile hanno subito tre sconfitte e conquistato un pareggio e una vittoria.

Sponda ospite, la Fortitudo Pomezia arriva alla gara contro gli irpini dopo la vittoria per 2-1 contro l’Ecocity Genzano. La squadra di Nuccorini, attualmente, è dodicesima con 12 punti all’attivo, a -3 dalla Sandro Abate.

A presentare la sfida è stato il vice allenatore dei verdeazzurri Vinicio Comella: “La squadra sta recuperando alcuni giocatori infortunati. Alcuni di loro non sono ancora al massimo, ma ci faremo trovare pronti per la gara di domani. Il nostro obiettivo è invertire la rotta in casa. Oltre questo, il percorso della Sandro Abate è positivo. C’è un gruppo di ragazzi che sta dando molto e meritano un ringraziamento. In questo campionato si incorre spesso in infortuni e squalifiche, ma la squadra ha dimostrato quel qualcosa in più nei momenti di difficoltà. Nuccorini? È un allenatore che ha scritto la storia della Sandro Abate e lo accogliamo sempre con grande piacere.I tifosi? Vogliamo vedere il PalaDelMauro sempre più pieno. Speriamo di non deluderli”.