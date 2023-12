Alla Sandro Abate basta il gol di Hozjan: Fortitudo Pomezia ko Al PalaDelMauro la sfida è terminata con il risultato di 1-0

La Sandro Abate vince di misura contro la Fortitudo Pomezia al PalaDelMauro. Dopo il pareggio esterno contro il Ciampino Futsal, gli irpini hanno conquistato il quinto successo stagionale. La sfida, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A di futsal, è stata decisa dalla rete di Hozjan segnata nel primo tempo. La squadra di Basile è salita a quota 18 punti in classifica e ora punta l'Ecocity Genzano: Abate e compagni, affronteranno la squadra di Angelini venerdì 8 dicembre sul parquet dell'impianto di Via Zoccolari, con calcio d'inizio alle 20:30.

Il tabellino

Marcatori: pt 9'30” Hozjan

Sandro Abate: Parisi, Etzi, Ugherani, Avellino, Hozjan, Vitiello, Gattarelli, Gui, Abate, Joselito, Di Luccio, Petrillo. All.: Basile.

Fortitudo Pomezia: Molitierno, Pelezinho, Esposito, Matteus, Dudu, Tarenzi, Yeray, Tardioli, Micheletto, Miguel Angelo, Raubo, Cesaroni. All.: Nuccorini.

Note: Ammoniti: Pelezinho, Etzi, Joselito, Dudu, Matteus, Ugherani.