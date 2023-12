Del Fes Avellino: via a una nuova fase per la società irpina Presentati i dettagli nel corso di una conferenza stampa al PalaDelMauro

Nel pomeriggio, al PalaDelMauro, la Del Fes Avellino ha presentato in conferenza stampa le ultime novità relative alla proprietà con il passaggio a SSDRL e l'ingresso del nuovo socio: Bono Ingegneria sarà non solo sponsor, ma anche parte integrante della compagine societaria del club partecipante al campionato di Serie B Nazionale. Annuncio da parte del presidente della Del Fes, Gennaro Canonico, con il rappresentante di Bono, Giuseppe Lombardi, già vice presidente del sodalizio irpino: "Come gruppo siamo soddisfatti di aver aderito a questo progetto, con entusiasmo ci mettiamo alla prova in un contesto per noi totalmente nuovo, che stiamo conoscendo giorno dopo giorno. - ha affermato Lombardi - Il presidente ci ha saputo coinvolgere e c’è ambizione. Ci siamo da subito appassionati e resi conto del valore delle persone, che stanno cercando di contribuire alla ripartenza del basket avellinese".

La prospettiva del club partecipante alla B Nazionale

"Innanzitutto vogliamo possa essere un rapporto strutturato nel tempo e duraturo, che possa crescere costantemente nelle ambizioni, cercando di essere sempre competitivi. Sul campo ci piacerebbe ricoprire il ruolo di protagonisti ed in una visione di lungo periodo vorremmo puntare al salto di categoria", ha aggiunto Lombardi.

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino