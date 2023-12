L'Ecocity Genzano riprende la Sandro Abate: 2-2 al PalaDelMauro Gli irpini salgono a quota 19 punti in classifica

La Sandro Abate e l'Ecocity Genzano si dividono la posta in palio nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A di futsal. Al PalaDelMauro, la gara è terminata con il risultato di 2-2. È successo tutto nel secondo tempo: i padroni di casa si portano in vantaggio con la rete di Gattarelli e il raddoppio firmato dall'autogol di Romano, ma nel giro di un minuto gli ospiti riescono a pareggiare i conti con il gol dell'ex di turno Fantecele e la rete di Bissoni. Sguardo alla classifica, entrambe le squadre salgono a quota 19 punti. La Serie A tornerà in campo dopo la sosta Nazionali: gli uomini di Basile, venerdì 22 dicembre, affronteranno l'L84 (ore 20:30).

Il tabellino

Marcatori: st 7'42" Gattarelli, 8'45" aut. Romano, 16'24" Fantecele, 17'11" Bissoni.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Avellino, Hozjan, Gui, Vitiello, Abate, Wilde, Di Luccio, Petrillo, Rizzo, Gattarelli. All.: Basile.

Ecocity Genzano: Di Ponto, Romano, Caruso, Pedrinho, Fusari, Luizinho, Gastaldo, Bissoni, Fantecele, Richar, Barra, Pernarella. All.: Angelini.

Note: Espulsioni: st 8' Petrillo. Ammoniti: Petrillo, Fantecele, Gui.

Arbitri: Gianluca Ruotolo (Chieti) e Stefano Mestieri (Finale Emilia). Crono: Emilio Romano (Nola).