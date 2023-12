Del Fes Avellino al quarto ko di fila: vince Brianza Casa Basket 61-62 Serie B Nazionale: ulteriore sconfitta per la squadra irpina al PalaDelMauro

La Del Fes Avellino ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva. La squadra irpina è stata battuta dalla Lissone Interni Brianza Casa Basket con il risultato di 61-62 nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. In una gara dal punteggio basso alla Del Fes Avellino non basta il 22-16 per dare vero ritmo al suo match. Gli ospiti rientrano subito e nell'equilibrio della ripresa BCB viene fuori nei passaggi chiave e vince al PalaDelMauro.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Quattordicesima Giornata

Del Fes Avellino - Lissone Interni Brianza Casa Basket 61-62

Parziali: 22-16, 15-19, 12-11, 12-16

DF Avellino: Burini 14 (4/8, 2/5), Chinellato 14 (6/8, 0/1), Vasl 13 (2/5, 2/9), Bortolin 11 (3/7, 0/2), Nikolic 4 (2/6, 0/1), Caridà 3 (0/1, 1/2), Giunta 2 (1/3, 0/0), Verazzo (0/1, 0/2), Venga, Carenza

BCB: Caffaro 14 (6/8, 0/1), Galassi 12 (3/6, 2/7), Ceparano 9 (3/5, 1/5), Naoni 7 (2/5, 1/1), Nonkovic 6 (3/6, 0/0), Lanzi 5 (1/3, 0/1), Valesin 5 (1/2, 1/6), Fabiani 4 (1/6, 0/0), Redaelli, Baroni

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino