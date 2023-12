Ciclocross, doppio appuntamento a Migliano di Lauro Appuntamento domenica 17 presso il centro sportivo Camp Night.

Fervono i preparativi per mettere in scena a Migliano di Lauro la seconda edizione del Federal Cross. L’organizzazione è curata dal Federal Team Bike che vanta oramai una solida esperienza nel settore fuoristrada e tanta considerazione per l’attività svolta anche a livello giovanile con l’omonima scuola di ciclismo giovanile che ha sede a Taurano.

Per domenica 17 dicembre, appuntamento presso il centro sportivo Camp Night, a sua volta riconfermato cuore pulsante di tutto l’evento con all’interno un tracciato che misura 2500 metri con circa 30 metri di dislivello e che si sviluppa prevalentemente su fondo erboso compatto. La particolare caratteristica del terreno, di origine vulcanica, ha un’ottima percorribilità anche in caso di pioggia. Da tener d’occhio una piccola scarpata che richiederà una buona dose di tecnica mentre la restante parte sarà veloce. La partenza su asfalto prevede un rettilineo di 300 metri prima di entrare nel primo settore di sterrato.

Alla luce di tutto ciò e sulla scia del successo riscontrato nella passata edizione, facile prevedere un gran numero di partecipanti per l’abbinamento a gara finale del Mediterraneo Cross con relativa proclamazione dei vincitori finali, sia agonisti che amatori, del circuito che ha unito quest’anno Abruzzo, Puglia, Basilicata e Campania.

L’obiettivo è farla diventare una classica del ciclocross e questo lo si deve anche all’amministrazione comunale di Lauro del sindaco Rossano Sergio Boglione con il coinvolgimento dello sponsor Fratelli Cosenza, sponsor di tutto il circuito Mediterraneo Cross.

Il programma generale dell’evento prevede alle 7:30 il ritrovo presso il centro sportivo Camp Night e quattro fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti uomini-donne (30 minuti), la terza alle 11:15 per allievi uomini-donne (30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores, i master di seconda fascia/over 45 e di terza fascia over 54 (40 minuti) e l’ultima alle 13:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).

La chiusura delle iscrizioni è prevista venerdì 15 dicembre su fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 169106) con pagamento della quota di 20 euro solo per gli amatori, mentre per i tesserati degli enti di promozione sportiva e per eventuali ulteriori dettagli si può consultare il sito ufficiale www.mtbonline.it .

Credit fotografico Luigi Cofrancesco