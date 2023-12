A Migliano di Lauro la seconda edizione del Federal Cross Nonostante le forti raffiche di vento è stato un grande successo.

Con l’atto finale del Mediterraneo Cross, l’onore della cronaca è toccato al Federal Team Bike e alla località Migliano di Lauro dove ha avuto luogo la seconda edizione del Federal Cross, al culmine di un entusiastico successo nonostante le forti raffiche di vento che hanno accompagnato lo svolgimento delle gare con un epilogo appassionante dal punto di vista tecnico e spettacolare.

Il forte vento che ha sferzato Migliano di Lauro ha costretto agli straordinari gli organizzatori per mettere in sicurezza il percorso tra i noceti e i noccioleti, oltre a rinforzare di continuo paletti e fettucce. È stato un Mediterraneo Cross che le ha provate tutte dal punto di vista meteorologico: dal primo assaggio di freddo a Roccaraso (prima prova) in Abruzzo a fine settembre, al caldo anomalo di ottobre a Viggiano in Basilicata (seconda prova), passando per il trittico pugliese di Corato, Barletta e Bisceglie dove hanno imperversato pioggia e freddo durante la terza, la quarta e la quinta prova del circuito.

Tra gli agonisti a mettersi in evidenza nella top-5 Oscar Carrer (Fusion Bike), Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada), Luciano Schettini (Asd 1 Dente in Più), Leonardo Grini (Bici Adventure Team) e Samuel Colizzi (Team Go Fast Puglia) tra i G6 uomini, Martina Giuliese (Ludobike Scuola di Ciclismo), Alessia Russo (Team Go Fast Puglia), Sofia Accoto (Maglie Bike), Margherita Graziano (Federal Team Bike) e Lucia Graziano (Federal Team Bike) tra le G6 donne, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo), Luigi Altamura (Fusion Bike), Christian Di Rosa (Team Bike Atletico Monterotondo) e Luca Del Gaone (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo) tra gli esordienti uomini secondo anno, Maria Vittoria Quarta (Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada), Megan Pugliese (Avis Bike Ruvo) e Noemi Fracchiolla (Fusion Bike) tra le esordienti donne secondo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Giorgio Bramini Goretti (Cycling Cafè Racing Team), Jacopo Pio Ferrusi (Pedale Sulmonese), Giuseppe Tatoli (Fusion Bike) e Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi uomini primo anno, Chiara Ottaviani (Cycling Cafè Racing Team), Elisa Di Mercurio (Cycling Cafè Racing Team) e Silvia Leonetti (Andria Bike) tra le allieve donne primo anno, Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team), Michele Saccotelli (Andria Bike), Giuseppe Fornelli (Fusion Bike), Mirco Sasso (Fusion Bike) e Gennaro Matrone (Team Cesaro) tra gli allievi uomini secondo anno, Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team) e Maria Lauciello (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne secondo anno, Nicolò Grini (Bici Adventure Team), Michele Pascarella (Team Cesaro), Simone Massaro (Cycling Cafè Racing Team), Andrea Ricca (Aurunci Cycling Team) e Marco Russo (Vini Fantini Sportur Freebike) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers), Brenda Zavarella (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo), Chiara Radesca (Ludobike Scuola di Ciclismo), Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) e Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le juniores donne, Vittorio Carrer (Fusion Bike), Filippo Ragonesi (Cycling Cafè Racing Team), Gabriele Giuseppetti (Cycling Cafè Racing Team), Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Gabriele Sarro (Asd Belvedere-Ciclone) tra gli under 23, Alessia Bulleri (Cycling Cafè Racing Team) tra le élite donne, Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Jacopo Camilli (Cycling Cafè Racing Team), Luigi D’Amico (Bike e Sport Team), Vincenzo Piarulli (Pro.Gi.T Cycling Team) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini.

Tra gli amatori primati di categoria ad appannaggio di Ilaria Guida (Asd Talent Bike) tra le master donna 2, Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Samuele Muggeo (Team 7zerozero33) tra gli élite sport, Giuseppe Della Rocca (Genesy Bike) tra i master 1, Fabrizio Trovarelli (Bike Lab-Team Astolfi) tra i master 2, Carmine tra i master 3, Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport) tra i master 4, Piero Luigi Contaldi (Team Aurispa) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 6, Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata) tra i master 7 e Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team) tra i master 8.

“Ringraziamo tutto lo staff, i genitori dei nostri giovani atleti, gli sponsor, il comitato regionale FCI Campania rappresentato dal presidente Pino Cutolo, l’amministrazione comunale di Lauro con il sindaco Sergio Rossano Boglione e la consigliera Paola Scafuro che hanno collaborato attivamente alla perfetta riuscita dell’evento. Siamo entusiasti di aver fatto la nostra parte in ambito organizzativo per accogliere al meglio la finale del Mediterraneo Cross e di aver riscontrato il gradimento di tutti i partecipanti” hanno spiegato in una nota gli organizzatori del Federal Team Bike.

Classifiche gara Lauro su Mtbonline a questo link https://www.mtbonline.it/Risultato/1624/0-2-federal-cross

I VINCITORI FINALI DEL MEDITERRANEO CROSS 2023-2024

G6 uomini: Oscar Carrer (Fusion Bike)

G6 donne: Martina Giuliese (Ludobike Scuola di Ciclismo)

Esordienti uomini secondo anno: Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo)

Esordienti donne secondo anno: Noemi Fracchiolla (Fusion Bike)

Allievi uomini primo anno: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve donne primo anno: Elisa Di Mercurio (Cycling Cafè Racing Team)

Allievi uomini secondo anno: Mirco Sasso (Fusion Bike)

Allieve donne secondo anno: Sara Di Meo (Cycling Cafè Racing Team)

Juniores uomini: Simone Massaro (Cycling Cafè Racing Team)

Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)

Under 23: Filippo Ragonesi (Cycling Cafè Racing Team)

Elite uomini: Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Elite donne : Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)

Master donna: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)

Elite sport: Samuele Muggeo (Team 7zerozero33)

Master 1: Luigi D’Arcangelo (Chialà Cycling Team Locorotondo)

Master 2: Maurizio Ditaranto (Asd Talent Bike)

Master 3: Vincenzo Simeone (Bike Sport Team)

Master 4: Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport)

Master 5: Piero Luigi Contaldi (Team Aurispa)

Master 6: Maurizio Carrer (Fusion Bike)

Master 7: Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)

Master over: Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team)

CLASSIFICA FINALE PER SOCIETA’ MEDITERRANEO CROSS 2023-2024

1° Cycling Cafè Racing Team 1545 punti

2° Fusion Bike 1526

3° Maglie Bike 968

4° Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino 874

5° Federal Team Bike 809

6° Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro 626

7° Asd Belvedere-Ciclone 610

8° Andria Bike 570

9° Ludobike Scuola di Ciclismo 560

10° Kalos Scuola di Ciclismo Strada-Fuoristrada 545

Credit fotografico Antonio Caggiano (Bikerounder)