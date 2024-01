Scandone Avellino: visita al reparto di Pediatria del "Moscati" per l'Epifania Domenica (ore 18) al PalaNapolitano la sfida contro la Promobasket Marigliano

Una delegazione della Scandone Avellino, guidata dal presidente del club irpino, Marco Trasente, in compagnia del team manager, Luigi Genovese, e del cestista, Jacopo Soliani, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Giuseppe Moscati" di Avellino. "Sono emozionato e grato nel ringraziare tutto lo staff medico per l’accoglienza. - ha affermato Trasente a margine dell'evento - So quanto lavoro, amore e cure rivolgono quotidianamente ai nostri piccoli. Oggi abbiamo provato a creare un’atmosfera festosa nel reparto, portando un sorriso ai giovani pazienti". Il 2024 della Scandone sul parquet si aprirà con una gara in trasferta. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaNapolitano, la squadra di coach Nino Sanfilippo affronterà la Promobasket Marigliano per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale (prima fase - girone G).

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948