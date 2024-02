La Scandone Avellino batte la Sveva Pallacanestro Lucera 80-65 Coach Sanfilippo: "Siamo stati costretti ad alzare il ritmo e la nostra difesa per portarla a casa"

La Scandone Avellino torna al successo battendo la Sveva Pallacanestro Lucera con il risultato di 80-65 nella penultima giornata della prima fase del campionato di Serie B Interregionale. Al PalaDelMauro risulta protagonista Cianci con 27 punti, 12 rimbalzi e 30 di valutazione in un match in cui la Scandone si è ritrovata di nuovo costretta a fare a meno di Sanchez, ma con il recupero di D'Offizi. Domenica 18 (ore 18) il roster biancoverde sarà ospite di Mola.

Coach Sanfilippo: "Efficaci nella loro zona difensiva"

"Abbiamo giocato una buona partita e siamo stati costretti ad alzare il ritmo e la nostra difesa per portarla a casa. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Nonostante qualche sbavatura siamo stati efficaci a giocare contro la loro zona difensiva, ma c’è da migliorare tanto. Ottima gara dei nostri lunghi in particolar modo di Cianci bravo a duellare contro i loro due lunghi molto più fisici dei nostri; Pichi sta alzando le percentuali al tiro e questo è un ottimo dato per noi che sfrutteremo anche nelle prossime gare. Sanchez farà qualche minuto nella prossima gara".

Foto: ufficio stampa Felice Scandone