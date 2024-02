Karate: titolo europeo cadetti per Capone. Iannuzzi è bronzo under 21 Ottimi risultati conseguiti dagli atleti della Fotino Academy a Tbilisi

Bianca Capone ha conquistato il titolo europeo nella categoria cadetti nel corso della cinquantunesima edizione degli European Karate 2024. A Tbilisi la Fotino Academy vince con Capone e conquista una medaglia di bronzo con Mario Iannuzzi nella categoria under 21 confermando il terzo posto ottenuto anche nella categoria juniores. Grande soddisfazione per il maestro Emilio Fotino e la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali): "Un'Italia straordinaria agli Europei di karate giovanili: 15 medaglie e 4 nuovi campioni continentali", sottolinea la federazione sui canali ufficiali social. Tra i risultati rimarcati dalla FIJLKAM spiccano l'oro di Capone tra i cadetti (-54) e il bronzo di Iannuzzi tra gli under 21 della competizione continentale.

Foto: pagina ufficiale Facebook Fotino Academy