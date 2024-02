Del Fes Avellino, Formato: "Chiamati a riprenderci quanto perso con Desio" L'assistant coach ha presentato la nuova sfida casalinga contro la BPC Virtus Cassino

Domani, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino ospiterà la BPC Virtus Cassino al PalaDelMauro e la squadra irpina riparte dopo il ko casalingo nel turno infrasettimanale contro la Rimadesio Desio: "Affronteremo Cassino e siamo chiamati a recuperare quanto mancato contro Desio. - ha spiegato l'assistant coach della Del Fes, Salvatore Formato - Non abbiamo espresso il nostro basket. Affronteremo il prossimo turno con l'obbligo di mettere tutto sul parquet. Con Cassino abbiamo perso in Supercoppa e nel girone d'andata. Non va sottovalutata e ci ha messo in difficoltà in stagione".

"In difficoltà con Cassino nei due precedenti in stagione"

"Con Desio l'approccio è stato deficitario. Loro erano in crisi. Abbiamo dato fiducia e dopo è difficile recuperare il controllo della gara. Abbiamo commesso errori anche quando abbiamo ritrovato ritmo e corsa, ma siamo ripiombati negli errori precedenti alla striscia di quattro vittorie. Cassino ha talento, va forte a rimbalzo e non ci accoppiamo benissimo. Le due partite precedenti lo dimostrano".