Karate: Summonte premia i campioni d'Europa Appuntamento domani alle 11.30 presso la sala consiliare del Municipio

Per le strade di Summonte si percepisce grande entusiasmo in vista dell'evento organizzato dall'amministrazione comunale per onorare i campioni d'Europa della Nazionale Italiana di Karate. In un momento di grande orgoglio la comunità del Partenio si riunirà per celebrare le imprese eccezionali dei talentuosi giovani atleti irpini ai campionati europei di Karate svoltisi a Tblisi, in Georgia, dal 9 all’11 febbraio scorsi. Bianca Capone, 15 anni, summontese, ha portato a casa la Medaglia d'oro nella categoria EKF Cadets -54Kg. La sua determinazione, dedizione e abilità straordinarie hanno brillato sul palcoscenico internazionale, portando gloria non solo a se stessa, ma anche all’intero paese. Allo stesso modo, Mario Iannuzzi ha con la sua brillante performance, conquistato la Medaglia di bronzo nella categoria EKFU21 -75Kg. Il suo impegno e la sua passione hanno dimostrato che con duro lavoro e sacrificio, si possono raggiungere traguardi importanti. Accanto a loro, il Maestro Emilio Fotino, M° c.n. 7° dan Tecnico CNAG Nazionale Italiana Fijlkam, il cui costante impegno e guida hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il successo di questi straordinari giovani atleti. L'evento si svolgerà domenica 18 febbraio alle ore 11.30 presso la sala consiliare del municipio di Summonte. Sarà un'occasione per tutta la comunità di esprimere gratitudine e sostegno verso questi campioni e di condividere insieme un momento di grande gioia e orgoglio. Una pagina unica nella storia di Summonte che renderà il giusto omaggio a coloro che hanno portato lustro a Summonte e all’intera Irpinia sulla scena internazionale.