Calcio a 5: pari nel derby Napoli Futsal - Sandro Abate (2-2) Gui firma il gol che determina il pareggio tra partenopei e irpini ad Aversa

Finale di 2-2 al PalaJacazzi di Aversa tra il Napoli Futsal e la Sandro Abate. Gli azzurri firmano l'1-0 con Salas e chiudono avanti il primo tempo. Ugherani sigla il pari, ma poco dopo il Napoli ritrova il vantaggio con Borruto. Sul finale la Sandro Abate va a segno con Gui per il 2-2. In classifica terzo posto per la squadra partenopea, settimo effettivo per gli irpini. Nel prossimo turno la Sandro Abate ospiterà l'Italservice Pesaro: la gara è in programma venerdì (ore 20.30) al PalaDelMauro.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventesima Giornata

Napoli Futsal - Sandro Abate 2-2 (1-0 pt)

Napoli: Bellobuono, Salas, Bolo, Colletta, Canal, Caio, De Gennaro, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, Saponara. All. Colini

S. Abate: Vitiello, Arillo, Avellino, Gui, Ugherani, Damascato, Galletto, Abate, Wilde, Joselito, Di Luccio, Donatiello. All. Basile

Marcatori: 16'55'' p.t. Salas (N), 0'36'' s.t. Ugherani (S), 1'46'' Borruto (N), 19'28'' Gui (S)

Ammoniti: Bolo (N), Ercolessi (N), Abate (S), Salas (N), Arillo (S)

Espulso: 18'42'' p.t. Ercolessi (N)

Arbitri: Manzione, Zanfino

Crono: Romano

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer