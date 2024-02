Del Fes Avellino al secondo ko consecutivo in casa: vince la BPC Virtus Cassino Sconfitta per gli irpini nel venticinquesimo turno di Serie B Nazionale

La BPC Virtus Cassino passa al PalaDelMauro con il risultato di 80-84 ed ecco la seconda sconfitta di fila tra le mura amiche per la Del Fes Avellino. Agli irpini non bastano i 18 punti di Vasl e i 16 di Verazzo nella gara valida per la venticinquesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. Per gli ospiti risulta decisivo Dincic con 22 punti.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Venticinquesima Giornata

Del Fes Avellino - BPC Virtus Cassino 80-84

Parziali: 25-16, 20-19, 14-16, 21-33

DF Avellino: Vasl 18 (1/2, 3/8), Verazzo 16 (2/2, 4/8), Bortolin 12 (4/9, 0/0), Burini 8 (4/5, 0/0), Chinellato 8 (1/2, 2/2), Fresno 7 (3/4, 0/2), Nikolic 6 (2/5, 0/2), Giunta 5 (2/7, 0/2), Carenza (0/1, 0/0), Caridà (0/0, 0/1), De Angelis

Cassino: Dincic 22 (4/10, 3/6), Moreaux 13 (6/10, 0/3), Gay 13 (4/5, 1/4), Del Testa 10 (0/0, 3/7), Milosevic 9 (2/3, 1/2), Candotto 9 (1/3, 1/2), Teghini 8 (2/7, 1/5), Lemmi (0/0, 0/1), Truglio, Macera, Pontone

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino