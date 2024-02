Scandone Avellino: ceduto Scolpini, ecco dove proseguirà la stagione Cambia il roster con due volti nuovi e una cessione da parte del club biancoverde

La Scandone Avellino ha ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Giuseppe Scolpini all'ASD Stringers, squadra reggina di Serie C. "Ancora negli occhi dei tifosi la sua prodezza sulla sirena che regalò al team di Sanfilippo la vittoria nel derby in trasferta ad Angri lo scorso 21 gennaio": si legge nella nota ufficiale del club irpino. Nei giorni scorsi la società biancoverde aveva inserito nel roster Danilo Mazzarese e Matteo Tonello.

Trasente: "Futuro ricco di soddisfazioni"

"I tuoi modi garbati e la tua educazione non saranno mai dimenticati come l’ottimo percorso fatto nel nostro roster. - ha affermato il presidente della Scandone, Marco Trasente, per salutare Scolpini - Sono sicuro che il tuo futuro sarà più che roseo e ricco di grandi soddisfazioni. Ti vedremo certamente crescere e maturare da lontano ma con una certezza che qui sarà sempre casa tua".

Genovese: "Risorsa importante"

"Ringrazio la dedizione al lavoro in palestra di Giuseppe. - ha aggiunto il club manager, Luigi Genovese - È stata una risorsa importante durante la prima fase, si è fatto trovare sempre pronto. Ragazzo umile e volenteroso, gli auguro le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948