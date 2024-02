Del Fes Avellino, Crotti: "Vogliamo i playoff, non possiamo più sbagliare" Domenica trasferta sul parquet della Fabo Herons Montecatini per il gruppo irpino

"Siamo reduci da due sconfitte, brutte per come sono maturate. In più riportiamo qualche piccola cicatrice perché domenica Burini non ci sarà". Così Alessandro Crotti ha presentato la prossima gara della sua Del Fes Avellino. Domenica la squadra irpina sarà ospite della Fabo Herons Montecatini per la ventiseiesima giornata del girone A di Serie B Nazionale: "Pensavamo di aver trovato una buona strada e speriamo che siano stati solo due incidenti di percorso, brutti perché abbiamo fornito spettacoli non all'altezza. Però vogliamo giocarci la prossima gara sapendo le insidie. La Fabo Herons sa correre difendendo forte. Non dovremo perdere palloni banali perché si rischia di aprire al loro contropiede. Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre soluzioni. Dobbiamo credere in noi sapendo di aver sprecato la chance di avvicinarsi al quarto posto. Vogliamo i playoff e speriamo di non commettere altri errori banali. Mancano 9 giornate e non c'è più tempo".