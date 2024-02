Sandro Abate: 5-1 sull'Italservice Pesaro e quinto posto con la Feldi Eboli Calcio a 5, Serie A: martedì (ore 20.30) sarà sfida al PalaSele

La Sandro Abate ha superato con decisione l'Italservice Pesaro nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie A di Calcio a 5. La squadra irpina ha battuto i marchigiani con il finale di 5-1. Avanti 1-0 all'intervallo con il gol di Arillo, ma il quintetto di Basile corre nella ripresa con le reti di Avellino, Gui, Galletto e Arillo, da doppietta nel match. Schiochet realizza la rete del definitivo 5-1. La Sandro Abate è al quinto posto della classifica: 35 punti con la Feldi Eboli, prossima avversaria nel ventiduesimo turno, in programma martedì (la gara è in programma al PalaSele alle 20.30).

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventunesima Giornata

Sandro Abate - Italservice Pesaro 5-1 (1-0 pt)

S. Abate: Parisi, Avellino, Arillo, Wilde, Ugherani, Galletto, Vitiello, Etzi, Gui, Abate, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

Pesaro: Tonidandel, Putano, Ferreira, Schiochet, Barichello, Luberto, Petrucci, Caruso, Vavà, Belloni, Juan Fran, D'Ambrosio. All. Scarpitti

Marcatori: 17'47'' pt Arillo (S), 1'25'' st Avellino (S), 2'57'' Gui (S), 7'36'' Galletto (S), 9'07'' Arillo (S), 17'23'' Schiochet (I)

Ammoniti: Avellino (S), Andrè (I), Caruso (I), Hozjan (S), Gui (S)

Arbitri: Saggese, Malandra

Crono: Romano

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer