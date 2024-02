Del Fes Avellino, Crotti: "Bravi nel portare il match dove volevamo" Il tecnico degli irpini: "Ringrazio tutti i ragazzi, bravi nel gioco e nelle rotazioni"

"Commettere una gara chiusa con il punteggio di 66-65 è abbastanza difficile nei dettagli". Così Alessandro Crotti ha commentato la vittoria della sua Del Fes Avellino a Montecatini contro la Fabo Herons: "Abbiamo giocato come volevamo non facendo correre troppo Montecatini. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Sarebbero stati imprendibili in caso contrario. Abbiamo fatto scelte abbastanza rischiose da punteggio basso, poi è chiaro che per vincere o perdere di uno basta pochissimo. In casa abbiamo perso in brutto modo e qui abbiamo giocato anche senza Burini. Ringrazio tutti i ragazzi perché sono stati capaci di colmare questa assenza".

Luchi (Fabo Herons): "Spettacolo deludente e non è la prima volta"

Dall'altra parte ecco tutta l'insoddisfazione da parte della società toscana per la prova espressa contro la Del Fes: "Dobbiamo partire dalle responsabilità di ognuno di noi, sia come gruppo che come individui. - ha spiegato il presidente della Fabo Herons, Andrea Luchi - Abbiamo giocato con poca energia e questo è grave. Abbiamo offerto uno spettacolo molto deludente e non è la prima volta. In questo Club non c'è spazio per alibi o scusanti. Si lavora duramente e si migliora ogni giorno. A testa bassa. Grazie ai tifosi per l'incitamento in tutti i 40 minuti".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino