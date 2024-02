Scandone Avellino: testa ai play-in. Domenica la prima sfida Coach Sanfilippo: "Inseriti Mazzarese e Tonello nelle rotazioni"

Domenica con palla a due alle 18 inizierà la fase play-in della Serie B Interregionale e la Scandone Avellino sarà ospite degli Svincolati Milazzo. La squadra irpina ha accelerato nella preparazione alla seconda parte del torneo disputando un test amichevole con la Power Basket Salerno all'IT Svil Arena e chiuso con il punteggio di 79-73 in favore dei biancoverdi.

Coach Sanfilippo: "Provate nuove soluzioni"

“È stata certamente una sgambata utile per ritrovare ritmo e inserire al meglio Mazzarese e Tonello nelle nostre rotazioni. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Abbiamo provato nuovi giochi e qualche struttura di quintetto diversa. Continueremo a lavorare intensamente la prossima settimana per farci trovare subito pronti per l’inizio di questa nuova e intensa fase della stagione".

Foto: ufficio stampa Asd Felice Scandone