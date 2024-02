ASD Taekwondo Avellino: ottimi risultati agli Interregionali di Giugliano e Bari Squadra irpina terza e quinta nei due appuntamenti. Iuliano: "Grande soddisfazione"

Weekend ricco di soddisfazioni per gli atleti dell'ASD Taekwondo Avellino, protagonisti ai campionati interregionali di Giugliano in Campania e Bari. Sul tatami del palazzetto dello sport di Giugliano sono saliti gli atleti del settore giovanile della società biancoverde guidati dal maestro Aniello Iuliano e dal tecnico Gaetano Zaccaria, conquistando ben 4 medaglie d’oro con Antonio Simonelli, Lorenzo Simonelli, Flavio Pedoto e Vincenzo Petruzziello, 5 d'argento con Carmelita Croci, Samuel De Vito, Felice Angiero, Alessandro Visone e Francesca Ionasoaei e 6 di bronzo con Owen Dong, Giuseppe D’Angelo, Christian Iannaccone, Santiago Maffeo, Samuele De Vito e Mario Rossetti. Purtroppo nessuna medaglia per Alessandro Candela, Antonio Della Sala, Damiano Spina e Gabriele Mariniello sconfitti nei quarti di finale. Parallelamente, al Palaflorio di Bari, la squadra irpina, guidata dal maestro Alfonso Iuliano, ha conquistato tre medaglie d’oro con Carmine Guerriero, Antonio Vinciprova e Bruno Di Gennaro, tre d'argento con Marina Amatruro, Giuseppe Colarusso e Giulia Argenio e due di bronzo con Ludovica Vacca a Luca Falso.

Alfonso Iuliano: "Numeri importanti per ulteriori motivazioni"

"Anche in queste due gare i miei allievi mi dato tante soddisfazioni. - ha affermato Alfonso Iuliano - "conquistare così tante medaglie mi riempie di orgoglio e mi motiva a lavorare ogni giorno di più per condurre i miei ragazzi a livelli sempre più alti nel panorama nazionale del taekwondo. Vorrei sottolineare che, grazie a questi risultati, la società ha conquistato la coppa come terza migliore squadra in gara a Giugliano in Campania e un soddisfacente quinto posto su ben 39 società a Bari. Ringrazio come sempre le famiglie dei miei atleti, che ci supportano sia in casa che in trasferta e, soprattutto, la dirigenza del Country Sport Avellino che ci fornisce la struttura per lavorare al meglio".