Scandone Avellino ko contro Basket School Messina (55-51) Giovedì alle 20 sarà turno infrasettimanale contro Svincolati Milazzo al PalaDelMauro

Sconfitta sul parquet di Messina contro Basket School per la Scandone Avellino: finale di 55-51 nella quarta giornata del play-in silver di Serie B Interregionale. Parziali progressivi di 17-9, 33-28 e 47-37 con i siciliani sempre avanti nei secondi conclusivi dei periodi. Alla Scandone non bastano i 14 punti di Trapani, unico in doppia cifra per la squadra irpina.

Giovedì il quarto turno del play-in silver

"Abbiamo fatto fatica a realizzare. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Da una parte gli avversari sono stati bravi in difesa, dall'altra non siamo stati fluidi in attacco. Testa subito al prossimo match casalingo in cui dovremo ritrovare le nostre percentuali al tiro per strappare due punti preziosi". Giovedì alle 20 sarà turno infrasettimanale. Il roster avellinese ospiterà Svincolati Milazzo al PalaDelMauro per la quarta giornata del play-in silver.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-In Silver

Quarta Giornata

Basket School Messina - Scandone Avellino 55-51

Parziali progressivi: 17-9, 33-28, 47-37

S. Avellino: Trapani 14, Soliani 8, Pichi 5, Cianci 3, Tonello 8, D'Offizi 1, Mazzagatti ne, Mazzarese 6, Bianco 3, Sanchez 9. All. Sanfilippo

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948