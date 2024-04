Del Fes Avellino: ingresso gratuito nel match contro Crema Iniziativa del club irpino per la sfida in programma domenica (ore 17)

La Del Fes Avellino ha lanciato l'iniziativa dell'ingresso gratuito per la gara contro la Logiman Pallacanestro Crema, in programma domenica (ore 17) al PalaDelMauro e valida per la trentaduesima giornata del girone A di Serie B Nazionale.

Il comunicato ufficiale del club

"La DelFes SSdrl, in occasione del match di domenica 7 aprile contro Crema, in programma alle ore 17.00, mette in campo l’iniziativa “Il Sesto Uomo: orgoglio biancoverde”, aprendo le porte del Pala del Mauro gratuitamente a tutti i tifosi, per vivere una giornata assieme alla DelFes ed i suoi campioni. I biglietti omaggio saranno disponibili per il ritiro presso la biglietteria del Palazzetto dello sport esclusivamente nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19, oppure venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 13. Ogni tifoso potrà ritirare un solo ticket. Questo è il nostro modo di ringraziarvi per essere il nostro “sesto uomo” sul campo e siamo fieri di vivere insieme a voi un‘altra emozionante gara".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino