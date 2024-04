Capozzi d'argento ai campionati italiani cadetti. L'irpino vola in Nazionale Kickboxing: risultato splendido e convocazione per i mondiali di Budapest

Alfredo Capozzi ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati assoluti cadetti di Lignano Sabbiadoro nella categoria old cadet kicklight +69 kg dopo due ori ai campionati regionali e interregionali 2023 e 2024 e dopo i successi nella mediterranea cup e altri appuntamenti campani. Il dodicenne irpino della Kickboxing Club Avellino, guidata dal direttore tecnico Michele Ranucci e dal maestro Roberto Capozzi, ha chiuso il proprio percorso agli assoluti nell'atto conclusivo in cui ha pagato particolarmente l'impatto emotivo più che l'aspetto tecnico.

I tecnici: "Va lodata la sua mentalità"

Il risultato ottenuto in ambito nazionale ha garantito la convocazione nella squadra azzurra e per i mondiali in programma a Budapest a fine agosto. Capozzi è già proiettato al prossimo appuntamento: il 28 aprile sarà protagonista al PalaVesuvio di Napoli. Grande soddisfazione per l'atleta e per tutto lo staff: "Va lodato il coraggio di questo giovanissimo atleta. - sottolinea la Kickboxing Club Avellino - Guarda alla preparazione atletica e tecnica andando oltre l'età e mettendosi in discussione sempre".