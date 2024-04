Scandone Avellino ko a Piazza Armerina: la Siaz vince 73-69 Non bastano il secondo e il terzo quarto alla squadra biancoverde in Sicilia

Risultato di 73-69 nella gara valida per la settima giornata del play-in silver della Serie B Interregionale: vittoria per la Siaz Piazza Armerina sulla Scandone Avellino. La squadra di coach Ceccato ha superato i biancoverdi con i parziali di 14-10, 18-23, 13-15 e 28-21. Sotto di 4 al 10' la Scandone vince il secondo e il terzo periodo, ma non allunga e subisce nell'ultimo quarto di gioco. Il percorso del roster di coach Sanfilippo nei play-in silver terminerà sabato (ore 20) con la sfida contro Basket School Messina.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-In Silver

Settima Giornata

Siaz Piazza Armerina - Scandone Avellino 73-69

Parziali: 14-10, 18-23, 13-15, 28-21

In aggiornamento