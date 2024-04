Del Fes Avellino: vittoria sulla Gema Montecatini (59-61) e posto playoff Parziali di 13-19, 21-8, 7-15 e 18-19 con Bortolin e Verazzo in doppia cifra

La Del Fes Avellino vince a Montecatini contro la Gema con il risultato di 59-61 nella gara valida per la trentatreesima e penultima giornata del girone A di Serie B Nazionale e la squadra irpina è aritmeticamente ai playoff. Parziali di 13-19, 21-8, 7-15 e 18-19 con Bortolin e Verazzo in doppia cifra per la squadra di coach Crotti, sempre più protagonista verso gli spareggi promozione.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Girone A

Trentatreesima Giornata

Gema Montecatini - Del Fes Avellino 59-61

Parziali: 13-19, 21-8, 7-15, 18-19

G. Montecatini: Passoni 12 (3/3, 1/5), Mastrangelo 11 (5/10, 0/0), Mazzantini 11 (2/5, 1/2), Angelucci 6 (0/1, 2/6), Di Pizzo 5 (2/7, 0/0), Pirani 5 (1/2, 1/2), Savoldelli 4 (2/3, 0/2), Dell'Anna 3 (0/1, 1/2), Korsunov 2 (1/1, 0/4), Corgnati, Benedetti, Soare

DF Avellino: Bortolin 15 (6/9, 0/0), Verazzo 11 (4/4, 1/6), Nikolic 8 (3/4, 0/0), Chinellato 7 (1/3, 1/1), Vasl 6 (2/3, 0/3), Fresno 6 (1/4, 0/2), Carenza 4 (2/4, 0/0), Burini 2 (1/2, 0/0), Giunta 2 (1/1, 0/1), Schiavone, Agosto

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino