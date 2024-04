Sandro Abate: pari a Cosenza con il Pirossigeno (4-4) e pass playoff Irpini a +4 su Came Treviso e Fortitudo Pomezia a un turno dal termine della stagione regolare

Pari all'intervallo e che si rinnova al termine del match del PalaFerraro. Finale di 4-4 tra il Pirossigeno Cosenza e la Sandro Abate. Gli irpini trovano il vantaggio con Gui, poi i padroni di casa centrano il pari con Felipinho. Nella ripresa la doppietta di Titon e la rete di Bavaresco garantiscono il +3 al Pirossigeno, ma Avellino rilancia la Sandro Abate che con Arillo e Ugherani trovano il 4-4 e strappano il pass per i playoff con un turno d'anticipo: +4 su Came Treviso e Fortitudo Pomezia con l'ottavo posto in classifica. Venerdì (ore 21) la squadra allenata da Basile ospiterà lo Sporting Sala Consilina al PalaDelMauro.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Ventinovesima Giornata

Pirossigeno Cosenza - Sandro Abate 4-4 (1-1 pt)

P. Cosenza: Del Ferraro, Poti, Marchio, Felipinho, Titon, Cantisani, Adornato, Chilelli, Bavaresco, Pagliuso, Carlitos, Pelezinho. All. Tuoto

S. Abate: Vitiello, Ugherani, Wilde, Avellino, Arillo, Damascato, Galletto, Etzi, Gui, Di Luccio, Venezia, Hozjan. All. Basile

Marcatori: 5'39'' pt Gaio Gui (S), 16'30'' Felipinho (P), 2'43'' st Titon (P), 9'54'' Titon (P), 14'23'' Bavaresco (P), 15'26'' Avellino (S), 18'49'' Arillo (S), 19'33'' Ugherani (S)

Espulsi: 6'42'' st Hozjan (S)

Ammoniti: Pelezinho (P), Wilde (S)

Arbitri: Genoni, Basile

Crono: Loprete

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer