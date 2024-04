Scandone Avellino: vittoria su Basket School Messina e speranze playoff Marigliano-Milazzo risulterà decisiva per il cammino della squadra biancoverde

Vittoria dopo un tempo supplementare per la Scandone Avellino. La squadra di coach Sanfilippo ha superato Basket School Messina al PalaDelMauro con il risultato di 68-64 e con Trapani decisivo nella rimonta biancoverde. La Scandone ha conquistato due punti preziosi per l'attesa playoff: il pass per gli spareggi promozione sarà determinato dal risultato del match Promobasket Marigliano - Svincolati Milazzo, in programma alle 18.

Coach Sanfilippo: "Orgogliosi di quanto fatto"

"Abbiamo giocato una buona gara fin quando non abbiamo smesso di muovere la palla. - ha spiegato Sanfilippo - Non abbiamo mollato e ora attendiamo la sfida di Marigliano. Sono sicuro che faranno un grande match. Meritiamo di fare almeno un turno playoff. Era importante essere credibili ed è accaduto sin dalle figure apicali. Sono orgoglioso della squadra perché ha saputo sempre rispondere ai momenti difficili".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Play-In Silver

Ottava Giornata

Scandone Avellino - Basket School Messina 68-64 d1ts

Parziali progressivi: 13-13, 38-28, 47-43, 59-59

S. Avellino: Trapani 17, Bianco, Soliani 12, Cianci 9, Pichi, Mazzarese 8, D'Offizi 3, Mazzagatti, Sanchez 14, Imbimbo, Tonello 5. All. Sanfilippo