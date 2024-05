La Del Fes Avellino vince anche Gara 4: mercoledì la bella a Livorno Serie sul 2-2: Gara 5 al PalaMacchia per decidere la finalista playoff

La Del Fes Avellino ha superato la Caffè Toscano Pielle Livorno con il risultato di 73-62 nella quarta gara della semifinale promozione e la serie sarà decisa dalla "bella" in programma mercoledì al PalaMacchia. Verazzo è il top-scorer della Del Fes con 27 punti, decisivi per la vittoria della squadra di coach Crotti che dopo Gara 3 si è presa anche Gara 4. Alla Pielle non bastano i 23 punti di Pagani. Mercoledì terminerà la serie con Gara 5 in terra toscana dopo quattro sfide con fattore campo confermato.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Semifinale - Gara 4

Del Fes Avellino - Caffè Toscano Pielle Livorno 73-62

Parziali: 17-18, 21-18, 16-10, 19-16

DF Avellino: Giunta 2, Nikolic 10, Chinellato 9, Carenza 5, Fresno, Burini 5, Bortolin 8, Verazzo 27, Vasl 7. All. Crotti

Pielle Livorno: Rubbini 9, Campori 14, Chiarini 8, Ferraro 5, Diouf, Loschi 1, Pagani 23, Lo Biondo 2

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino