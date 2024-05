Del Fes Avellino in finale, Crotti e Nevola: "Impresa clamorosa" Il commento del coach e del general manager dopo il 3-2 sulla Caffè Toscano Pielle Livorno

"Siamo contenti per il livello del gioco espresso in queste tre partite, sapendo che sarebbe stata una impresa clamorosa. L'abbiamo compiuta". Il coach della Del Fes Avellino, Alessandro Crotti, si è espresso così dopo il 3-2 sulla Caffè Toscano Pielle Livorno con la squadra irpina qualificata alla finale promozione per la Serie A2: "Complimenti a tutti i giocatori ed ora testa alla finale contro Herons, che inizierà già domenica. Siamo stati bravi a restare in gare nei momenti più difficili. Un ringraziamento va alla squadra ed allo staff, un traguardo che a dicembre era impensabile. Ora ci giocheremo la finale ed i complimenti vanno a tutti".

"Abbiamo compiuto una vera impresa ed è merito di un connubio società, squadra, tifosi. - ha aggiunto il general manager della Del Fes, Antonello Nevola - Abbiamo riacceso l’entusiasmo in città e questa è la vittoria più importante. Questa squadra merita di essere sostenuta ed ora concentrati sulla finale. Ringrazio la proprietà che ha sempre sostenuto le mie scelte e mi ha consentito di lavorare al meglio".