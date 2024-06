Finale playoff, Del Fes Avellino ko in Gara 1: la Fabo Herons vince (69-63) Coach Crotti: "Peccato nei dettagli,

La finale per la promozione in Serie A2 tra la Fabo Herons Montecatini e la Del Fes Avellino si è aperta con la vittoria dei toscani sugli irpini in Gara 1. Finale di 69-63 nel primo atto della serie e parziale di 23-10 per i padroni di casa nell'ultimo quarto: martedì (ore 21) sarà Gara 2 sempre al PalaTerme. "C'è un po' di rammarico. Abbiamo peccato nei dettagli in una buona partita. - ha spiegato il coach della Del Fes, Alessandro Crotti - Ci siamo scollati nella fase clou, nel rimbalzo perso, nel fallo da spendere quando si deve spendere. Montecatini è stata più pronta di noi e non abbiamo trovato fluidità offensiva. Abbiamo cercato subito i vantaggi e sui tiri ben costruiti non eravamo in ritmo. Siamo andati sotto di 13, ma sapevamo di poter rientrare. Siamo stati a contatto e abbiamo sprecato con alcune sciocchezze. Queste gare si decidono all'ultimo tiro. Soprattutto in trasferta dobbiamo essere più cinici".

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Finale - Gara 1

Fabo Herons Montecatini - Del Fes Avellino 69-63

Parziali: 18-15, 19-22, 9-16, 23-10

FH Montecatini: Arrigoni 17 (5/7, 0/2), Chiera 13 (3/7, 1/2), Dell'Uomo 9 (4/7, 0/1), Radunic 8 (1/3, 2/6), Natali 7 (2/7, 1/5), Benites 6 (1/3, 1/6), Lorenzetti 4 (2/7, 0/0), Giancarli 3 (0/0, 1/2), Carpanzano 2 (1/4, 0/2), Lorenzi, Rattazzi, Sgobba

DF Avellino: Bortolin 16 (7/7, 0/1), Vasl 8 (2/7, 1/8), Verazzo 8 (3/8, 0/2), Chinellato 7 (2/2, 0/0), Burini 6 (3/6, 0/2), Carenza 6 (3/6, 0/0), Nikolic 4 (2/2, 0/1), Fresno 4 (1/3, 0/0), Giunta 4 (2/2, 0/2), Agosto, Basco

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino