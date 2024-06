Del Fes Avellino, in 2300 per Gara 3: entusiasmo al PalaDelMauro e sogno A2 Vittoria e serie che va a Gara 4 con irpini chiamati a vincere per portare la serie alla "bella"

La Del Fes Avellino ha superato la Fabo Herons Montecatini in Gara 3 della finale playoff e il quarto atto della serie che vale la promozione in Serie A2 è già dietro l'angolo. Domani (domenica) alle 18 sarà palla a due per Gara 4 con gli irpini chiamati a confermare il fattore campo nel secondo match point per i toscani. In caso di vittoria della Del Fes sarà 2-2 con la "bella" (Gara 5) in programma mercoledì (ore 21) al PalaTerme. Al PalaDelMauro per Gara 3 la squadra di coach Alessandro Crotti è stata seguita da 2300 spettatori presenti in Tribuna Terminio e in Curva Sud, settore riaperto dalle gare casalinghe dei playoff. Avellino sogna con la Del Fes il ritorno del capoluogo e della provincia irpina in Serie A2.

Il comunicato ufficiale del club irpino

"Ancora una volta noi della Del Fes Avellino ci ritroviamo, con piacere, a dover ringraziare il nostro pubblico che ha sostenuto i colori biancoverdi. In gara 3 la carica dei 2300 ci ha permesso di battere la Fabo Herons Montecatini, un avversario forte e solido. Adesso vi invitiamo nuovamente al PalaDelMauro per gara 4, match ancora più ostico, con l'obiettivo di portare la serie a gara 5".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino