VIDEO | Del Fes Avellino in A2, Lombardi: "Gioia che condivideremo con tutti" Intervista al presidente del club irpino al rientro da Montecatini con la promozione

"È una grande emozione che rimarrà per tanti giorni. La condivideremo con tutti in città perché siamo tanto orgogliosi di questo risultato e siamo tanto contenti". Così Giuseppe Lombardi si è espresso in mattinata, al termine del viaggio di rientro da Montecatini, dove la sua Del Fes Avellino ha conquistato la promozione in Serie A2: "Era quello che volevamo fare e l'abbiamo fatto. Siamo contenti. - ha spiegato il presidente del club irpino - I 200 tifosi a Montecatini? È una delle cose più belle, siamo molto soddisfatti. L'aver riportato la gente a seguire la pallacanestro anche a 600 chilometri di distanza... tutta questa gente rende il risultato ancora più bello. Vuol dire che si è fatto qualcosa di grande. La gente ha capito tutto questo, è appassionata. Non poteva esserci di meglio.

"Il futuro? Ci porremo obiettivi importanti"

"Abbiamo sperato e c'abbiamo sempre creduto ogni giorno. Abbiamo ribaltato tutto, in particolar modo nei playoff. In casa abbiamo trovato continuità che era mancata nella stagione regolare. Abbiamo reso un fortino il PalaDelMauro. Abbiamo dimostrato il nostro valore. Siamo soddisfatto per i numeri e per il tifo. Vedere pieno il PalaDelMauro a tifare Avellino e la squadra è la cosa più importante. Avellino è tornata in Serie A. Il futuro? Si ripartirà lavorando e ponendosi obiettivi importanti. Siamo una società che ha dimostrato di saperli raggiungere".

A breve il video con l'intervista a Lombardi