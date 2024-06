VIDEO | Del Fes Avellino in A2, Nevola: "Riportata la città a un buon livello" Il gm del club irpino: "Adesso c'è da festeggiare, poi testa alla prossima stagione"

"È una grande soddisfazione e c'è grande orgoglio per quello che è stato fatto per la città, per riportare la pallacanestro di Avellino a un buon livello". Così Antonello Nevola si è espresso in mattinata, al termine del viaggio di rientro da Montecatini, dove la sua Del Fes Avellino ha conquistato la promozione in Serie A2: "Era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti. - ha spiegato il general manager del club irpino - L'entusiasmo nei playoff? Abbiamo fatto una seconda parte di campionato con un ottimo livello e poi nei playoff abbiamo fatto qualcosa di straordinario ribaltando semifinale e finale e vincendo in Gara 5".

"La Serie A2? Ora festeggiamo, poi programmeremo"

"Il risultato più importante è il numero di spettatori, ma anche avere quasi 300 tifosi in trasferta conferma la voglia di basket in città. Il futuro in A2? Sarà un campionato molto competitivo, ma alla programmazione ci penseremo tra qualche giorno. Adesso dobbiamo festeggiare, poi programmeremo la prossima stagione. Vincere ad Avellino? È molto bello, era quello che volevamo. Si è visto tutto il cuore della squadra".

A breve il video con l'intervista a Nevola