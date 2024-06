VIDEO | Del Fes Avellino in A2, Crotti: "A metà novembre ero disoccupato" "Forse la svolta è arrivata a Livorno. Con Montecatini credevamo nella promozione"

"Da ieri sera siamo in A2 con un percorso splendido nei playoff. Stentavamo a crederci, ma è tutto bellissimo. Poi vincere davanti a così tanti tifosi biancoverdi lo è ancora di più". Così coach Alessandro Crotti si è espresso in mattinata, al termine del viaggio di rientro da Montecatini, dove la sua Del Fes Avellino ha conquistato la promozione in Serie A2: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e abbiamo dimostrato carattere. Le promozioni in carriera? È la quinta volta, ma l'ultima è sempre più bella. A metà novembre ero disoccupato e mi sono tolto un sassolino dalla scarpa. Quando si va in campo si va per vincere. Volevamo la post-season, ci siamo riusciti e la consapevolezza è maturata di gara in gara. Forse la svolta vera è arrivata con Livorno. Con Montecatini credevamo nella promozione".

"Il prossimo campionato? Duro con squadre pazzesche"

"La Serie A2? Oggi è difficile pensare già al prossimo campionato, oggi c'è da festeggiare. Poi sul campionato che vivrà Avellino è chiaro che sarà un torneo duro con squadre pazzesche, con stranieri pronti per le coppe europee. Ora godiamoci la promozione, poi penseremo all'A2. C'è da lavorare con il direttore Nevola e punteremo a fare il meglio anche nella prossima stagione. È stato un gruppo meraviglioso, che è stata capace di restare unita nei momenti complicati. Gara 5 è la riprova. Tutti hanno dato il massimo. L'infortunio di Vasl poteva compromettere tutto e, invece, la squadra è rimasta unita".

A breve il video con l'intervista a Crotti