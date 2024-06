Del Fes Avellino: rinnovo per Verazzo, i dettagli "Ora bisogna fare uno step in più. Ad Avellino mi sento a casa"

La Del Fes Avellino ha ufficializzato il rinnovo di Armando Verazzo, ora legato al club neopromosso in Serie A2 fino al 30 giugno 2025. "Sono molto contento di questa riconferma, società e coach continuano a credere in me come hanno sempre fatto. - ha spiegato il cestista della Del Fes - La stagione appena conclusa è stata speciale, ma ora bisogna fare uno step in più. Ad Avellino mi sento a casa ed è bello poter continuare ad essere un lupo. Non vedo l’ora di cominciare"

Il comunicato del club irpino

"L'abbiamo visto volare sulle teste degli avversari, segnare da tre punti ed in penetrazione. Ha difeso i nostri colori ed è ormai un biancoverde doc. Il primo riconfermato per la stagione 2024/2025 è l'uomo volante: Armando Verazzo".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino