Verazzo, Bortolin ed ecco Nikolic: conferme in casa Del Fes Avellino Il serbo: "Sono sicuro che ce la faremo con lo spirito giusto e il duro lavoro"

Dopo le conferme di Armando Verazzo e Matias Bortolin ecco l'annuncio del rinnovo contrattuale anche per Aleksa Nikolic in casa Del Fes Avellino. "È stato l'MVP delle finali playoff di Serie B e ha strappato la conferma a suon di vittorie e prestazioni: le strade di Avellino e Aleksa Nikolic proseguiranno insieme anche nella stagione 2024/2025. Su i pollici per il gladiatore serbo". Così il club irpino ha annunciato il prolungamento.

Il comunicato ufficiale del club

"Felice e onorato di indossare questa maglia anche l’anno prossimo, ringrazio tutta la società per la fiducia. - ha spiegato Nikolic ai canali ufficiali social della Del Fes - Ci aspetta un lavoro importante da fare e siamo consapevoli di dover affrontare un campionato molto competitivo, ma sono sicuro che ce la faremo con lo spirito giusto e il duro lavoro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino