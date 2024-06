VL Pesaro Basket: l'avellinese Egidio è il nuovo assistant general manager Nuovo incarico per il dirigente irpino, reduce dall'avventura con la Givova Scafati

La Victoria Libertas Pesaro ha ufficializzato l'ingresso di Nicola Egidio nello staff guidato da coach Stefano Sacripanti. Il club marchigiano punta sul canturino per la ripartenza dopo la retrocessione in Serie A2. Prosegue la collaborazione tra Sacripanti ed Egidio dopo l'avventura condivisa a Scafati nei mesi scorsi prima dello stop causato da problemi di salute per il tecnico.

Il comunicato della società marchigiana

"La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver ingaggiato Nicola Egidio, il quale entra a far parte dello staff di Coach Pino Sacripanti e collaborerà alla costruzione della squadra in qualità di Assistant General Manager. Classe 1992, la sua esperienza nel mondo della pallacanestro professionistica inizia nel 2016. Nel maggio 2020 viene scelto, come Responsabile Scouting, da Treviso Basket, club dove resta per due anni e con cui centra nella stagione 2020/2021 la qualificazione ai play-off di Serie A e alla Basketball Champions League nella stagione successiva. Nel giugno 2023 firma in qualità di Direttore Sportivo con Scafati Basket".

Foto: pagina ufficiale Facebook Victoria Libertas Pesaro Basket