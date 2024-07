Del Fes Avellino, Freda: "Annata più che positiva per il settore giovanile" Il bilancio da parte del responsabile delle attività under del club neopromosso in Serie A2

"Stiamo cercando di costruire tutti insieme un nuovo progetto". Così Giuseppe Freda, responsabile del settore giovanile della Del Fes Avellino, si è espresso sull'annata sportiva delle rappresentative under: "I risultati di quest’anno ci hanno fatto capire che abbiamo ampi margini di crescita, grazie alla presenza di tecnici preparati e atleti appassionati, che non escludiamo possano dare un importante contributo anche alla prima squadra in futuro. Il nostro obiettivo è trasmettere ai ragazzi non solo la tecnica e la preparazione atletica, ma anche la passione per il basket ed i valori ad esso collegati".

"Puntiamo alla passione per il basket"

"Un’annata, dunque, più che positiva - ha aggiunto Freda - con compagini formate da ragazzi di Avellino provenienti dai vivai di Del Fes, Vito Lepore e Bulls Avellino. Chiaramente, il nostro ringraziamento va anche ai dirigenti delle varie squadre: Umberto Genovino, Matteo Fimiani, Francesco Luongo, Giuseppe Pontillo, Lorenzo Russo, Giuseppe Di Blasio e Alessandra Milone".

Tutti i risultati

"Non soltanto prima squadra. La DelFes Avellino Ssdrl ha messo al centro i giovani fin dall’inizio della sua fondazione, dando vita nel tempo al progetto “Avellino Basket Academy” con l’intento di far emergere gli atleti del settore giovanile. Quello appena trascorso è stato un anno molto proficuo per i ragazzi e ricco di soddisfazioni per i loro allenatori, che durante tutto il periodo di campionato hanno lavorato duramente, ottenendo risultati incredibili come gruppo e a livello individuale, con la convocazione di Alessandro Basco al raduno della Nazionale U17.

Tra i maggiori successi di quest’anno il terzo posto nel campionato Under 13 Silver, gruppo allenato da Giovanna Morena e Francesco Ricciuto con l’aiuto del preparatore atletico Maurizio Crastolla. L’Under 14 elite, allenata da Luca Iannaccone e Giuseppe Freda, che ha conquistato il quarto posto della sua categoria. L’Under 15 ha, invece, vinto la Coppa Campania, così come l’Under 17 eccellenza allenata da Salvatore Formato, Maurizio Cozzolino e Fabio Iannicelli. L’Under 19 gold, allenata da Antonio Curcio con la collaborazione di Alessandro Marzullo, è arrivata in semifinale regionale".