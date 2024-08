Scandone Avellino: ecco Musikic, Jaskus e Iannicelli Serie B Interregionale: volti nuovi nel roster a disposizione di coach Sanfilippo

La conferma di Fabrizio Trapani e gli annunci degli arrivi di Vasilije Musikic, Ernestas Jaskus e Andrea Iannicelli: ecco gli accordi da parte della Scandone Avellino verso la stagione di Serie B Interregionale 2024/2025. La squadra irpina parteciperà nella prima fase alla division G - conference sud con la Cestistica Benevento, la Pol. Canasium Canosa, Basket Corato, Action Now Monopoli, Lions Bisceglie, Adria Basket Bari, New Basket Mola, Virtus Molfetta, Dinamo Brindisi, CJ Basket Taranto e Air Basket Termoli.

Musikic: "Grande opportunità"

L’Asd Felice Scandone è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo annuale per la stagione sportiva 2024/25 con l’atleta montenegrino Vasilije Musikic, l’anno scorso tra le fila della Siaz Basket Piazza Armerina. Atleta di due metri del 2003, giocatore universale che può rivestire i ruoli da 1 a 3 e che va a rinforzare ulteriormente il roster di coach Sanfilippo. "Sono grato alla società biancoverde per questa grande opportunità. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, entrare in campo e sentire l’energia del pubblico. Insieme sono sicuro che creeremo momenti e vittorie indimenticabili. Spero di rendere questo viaggio della mia vita sportiva unico ed indimenticabile": queste le prime parole del nuovo innesto biancoverde alla firma del contratto.

Jaskus: "Pieno di orgoglio e responsabilità"

La Felice Scandone Avellino comunica l’ingaggio di Ernestas Jaskus. Lituano di Kaunas, classe 2000, di 195 cm ma con ancora ampi margini di crescita. Ernestas è una guardia tiratrice, molto bravo anche ad attaccare il ferro. L’anno scorso ha giocato in Lituania per il Silute, squadra della National Basketball League. È alla sua prima esperienza lontano da casa ed è carico più che mai: “Sono incredibilmente entusiasta di unirmi alla Scandone Avellino. Questa opportunità di giocare all’estero per la prima volta mi riempie sia di entusiasmo che di aspettativa. Il mio obiettivo è accrescere il valore della squadra con le mie prestazioni per contribuire a tante vittorie. Prometto di dare il mio meglio in ogni partita. Sono ansioso di immergermi nella ricca cultura italiana e di abbracciare il calore e la passione che ne derivano. La prospettiva di vivere l’Italia, sia dentro che fuori dal campo, è esaltante. Non vedo l’ora di costruire forti legami con i miei compagni di squadra, con gli allenatori e i tifosi che ho sentito essere incredibilmente solidali e passionali. Questa è di certo una tappa molto significativa della mia carriera e sono pronto ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che mi si prospettano con passione e determinazione. Sono pieno di orgoglio e responsabilità, sapendo che rappresento sia il mio paese d’origine, la Lituania, sia la Scandone Avellino. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per questa squadra".

Iannicelli: "Legati a questo marchio da sempre"

L’Asd Felice Scandone è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2024/25 con l’atleta Andrea Iannicelli. Andrea ritorna a casa dopo essere cresciuto nelle giovanili della Scandone e aver fatto il suo esordio nella stagione 2007/2008 nel match casalingo contro Scafati Nella sua carriera vanta presenze con Magic Team Benevento, Nuova Jolly Reggio Calabria, Delta Basket Salerno e Nuova Pallacanestro Sarno in serie C. Dopo le esperienze alla Cestistica Benevento e al Basket Irpinia, Andrea approda ad Angri dove conosce la serie B ricoprendo un ruolo importante nel roster salernitano diventandone anche il capitano. Classe 1991, ala di 196 cm x 85 kg, Andrea si lega alla Scandone con un accordo annuale.

Queste le dichiarazioni dell’atleta irpino: “È una grande gioia ma soprattutto un motivo di grande orgoglio ritornare a casa e giocare nuovamente con i colori della squadra in cui sono cresciuto. Alla Scandone devo tanto, è la squadra che mi ha lanciato nel mondo del basket e grazie ad essa ho calcato palcoscenici importanti. Io e la mia famiglia siamo legati a questo marchio da sempre. Sono andato via da ragazzino da Avellino ed ora ritorno da uomo e spero di portare tutta la mia esperienza, accumulata negli anni, per la crescita della squadra e per aiutare soprattutto i più giovani. Il roster che si sta allestendo è di certo importante e mi auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che la società si è prefissata".

