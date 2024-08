Scandone Avellino, ecco Paglia: "Non vedo l'ora di iniziare" "Daró del mio meglio per rendere orgogliosi tutti i nostri tifosi"

La Scandone Avellino ha annunciato l'accordo con Davide Paglia, guardia classe 2001, reduce dall'avventura con la Virtus Basket Molfetta. "Sono felicissimo ma ancor di più onorato di far parte del roster di una società storica come quella della Scandone Avellino. - ha spiegato Paglia - Sono molto carico, ho avuto già modo di parlare con coach Sanfilippo e con altri compagni di squadra che conosco molto bene. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione per un campionato che sarà di certo avvincente. Daró del mio meglio per rendere orgogliosi tutti i nostri tifosi e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

La scheda

L’Asd Felice Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio per la stagione 2024/2025 di Davide Paglia. Guardia classe 2001, 191 centimetri di altezza, proveniente dalla Virtus Basket Molfetta. Cresciuto nel settore giovanile di Veroli, Davide esordisce da senior con la maglia di Frosinone, con la quale tra il 2016 e il 2018 si fa notare prima in Serie D e poi in C Silver. Nel 2018 approda a Valmontone, dividendosi tra giovanili e Serie B; nel 2019/2020 la società lo manda a fare esperienza in C Gold a Ciampino. Negli anni successivi accumula esperienza, punti e minuti prima ad Alessandria in serie B e poi alla Scuola Basket Roma dove ha un impatto molto importante. Nelle ultime stagioni si divide tra la Virtus Basket Matelica e la Virtus Basket Molfetta prima di approdare alla corte del patron Trasente.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948