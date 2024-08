Avellino Basket, Crotti: "Orgogliosi verso una nuova sfida" Il coach della squadra irpina ha presentato la stagione di Serie A2 2024/2025

"Inizia una nuova stagione. Ringrazio chi non farà parte del progetto come Buruni, Vasl, Carenza, Fresno e Giunta: anche loro hanno portato la maglia in un posto migliore". Così Alessandro Crotti si è espresso sull'Avellino Basket 2024/2025 lanciata verso la partecipazione alla Serie A2: "Si alza l'asticella. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Il livello del campionato sarà altissimo, tra i più alti raggiunti nell'ultimo periodo. Ci riempie di orgoglio".

Il coach: "Non ci sono squadre imbattibili"

"Il mercato è stato complicato come per tutte le squadre neopromosse. Nevola ha fatto un lavoro super firmando giocatori di grande livello. Non mi piace citare qualcuno in particolare, ma siamo una squadra compettiiva con scelte funzionali. Anche la decisione sui due americani è dettata da quello che vogliamo fare in campo. Il lviello della Serie A2? Sarà un livello altissimo con competitività assluta. Non ci saranno corazzate imbattibili e non sarà semplice vincere anche contro chi oggi non viene definito come una grande del torneo. Ci stiamo preparando al meglio per quello che sarà il percorso stagionale".