Avellino Basket: 74-52 nel test con la PSA Sant'Antimo Jurkatamm: "Come detto dal coach il nostro destino dipenderà dalla difesa"

Vittoria nel test contro la PSA Sant'Antimo per l'Avellino Basket. Finale di 74-52 al PalaDelMauro e al termine dell'amichevole il club irpino ha presentato Mikk Jurkatamm: "Sto bene fisicamente ed in campo si vede, stiamo prendendo queste amichevoli per quello che sono, allenamenti. - ha spiegato l'esterno dell'Avellino Basket - Proviamo in questi scrimmage ciò che facciamo durante la settimana e cerchiamo ad arrivare pronti alla prima giornata. Il tecnico (Crotti, ndr) ci ha detto dall’inizio che il nostro destino dipende dalla difesa, che dovrà essere il nostro marchio di fabbrica".

Jurkatamm: "Faccio quello che mi viene richiesto"

"Il campionato sarà molto difficile, ci sono 38 partite, speriamo di giocare bene in casa dove dovremo vincere il maggior numero di gare. - ha aggiunto l'estone - Abbiamo un mese di tempo quasi, dobbiamo mettere tutto a posto per farci trovare pronti. Faccio quello che mi viene richiesto, l’importante è che la squadra possa vincere, il gruppo sta bene insieme, la chimica sta crescendo, ma il campionato è lungo e gli avversari ci studiano. Siamo una squadra di talento, non ci sono star ed ognuno farà la sua parte".

Il tabellino

Amichevole

Avellino Basket - PSA Sant'Antimo 74-52

Parziali: 14-20; 21-13; 16-12; 23-7

Avellino: Lewis 16, Jurkatamm 11, Sabatino 12, Mussini 12, Codeluppi n.e. Earlington 7, Maglietti, Verazzo, Bortolin 1, Nikolic 2, Perfigli 2, Chinellato 11. All. Crotti

S. Antimo: Lucas 13, Cioppa, Colussa, Spinelli 2, Spernanzoni, Beckom 11, Rota 12, Ruggiero 6, Berra 6, Stendardo, Mehmediviq 2, Lenti 6. All. Gandini

