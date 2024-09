Sandro Abate: ecco Thierry Henry con Castaldo e Lavrendi Il club manager del club irpino: "Il futsal è spettacolo, valori e scoperta"

L'ASD Sandro Abate Five Soccer ha ufficializzato l'ingaggio di Thierry Henry, Lorenzo Castaldo e Giuseppe Lavrendi per la stagione 2024/2025. "Sono molto felice che le nostre promesse possano approdare alla Sandro Abate - ha affermato Roberto Dalia, patron della Dalia Management - Sono sicuro che si metteranno in luce e arriverà per loro la consacrazione nella massima serie di futsal. Forza Sandro Abate".

Pavarese: "Spazio agli atleti della nostra provincia"

"Continua il nostro percorso di valorizzazione dei calcettisti che giocano in Italia. - ha aggiunto Luigi Pavarese, club manager della Sandro Abate - Abbiamo compiuto una rivoluzione rispetto al passato, spazio agli atleti della nostra provincia, nati o cresciuti in Irpinia e spazio ai giovani. Il futsal è spettacolo, valori e scoperta e noi vogliamo che la Sandro Abate sia il palcoscenico per chi ha talento. Ringraziamo per la collaborazione Roberto Dalia".

La scheda

"Thierry Henry, brasiliano, classe 2005, destro, ultimo e ala difensiva. È cresciuto nel Club Portuguesa per poi passare nella scorsa stagione alla Dalia Management, dove è stato tra i protagonisti del campionato, mettendo in mostra le proprie qualità.

Lorenzo Castaldo, classe 2005, mancino, può giocare sia da laterale che da ultimo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio, si è poi trasferito alla Spal Calcio dove nella stagione 2022/2023 ha vinto lo scudetto Berretti. Poi il passaggio al fusa grazie alla Dalia Management nella stagione 2023/2024.

Giuseppe Lavrendi, classe 2004, nato a Motta San Giovanni, laterale offensivo destro, molto forte nell’uno contro uno, prelevato dalla Roma Calcio a 5, dove giocava in serie A2 Élite e con cui ha vinto una coppa Italia Under 19, uno scudetto Under 19, una supercoppa under 19. Con la Nazionale Italiana di fusa ha vinto l’Europeo Under 19".