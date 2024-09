Cestistica Benevento - Scandone Avellino 78-74, Sanfilippo: "Poco brillanti" Il coach biancoverde: "Ci sono cose che abbiamo fatto bene, altre meno"

Finale di 78-74 per la Cestistica Benevento sulla Scandone Avellino nel test al PalaMiwa. Sconfitta nell'amichevole, ma evidenti progressi sul piano fisico e sulla qualità del gioco per la squadra di coach Nino Sanfilippo con la buona prestazione del nuovo arrivato Zanini. "Abbiamo giocato una gara discreta, ma non siamo stati brillantissimi questa sera. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Ci sono cose che abbiamo fatto bene, altre meno ed è normale in questa fase di preparazione al campionato. Loro hanno giocato una gara molto gagliarda e consistente, dobbiamo essere più bravi a leggere alcune situazioni di gioco che di volta in volta si presentano. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti quando il gioco si farà duro e ancora più impegnativo". Sabato, con palla a due alle 17, la Scandone ospiterà la Juvecaserta per un test al PalaDelMauro.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948