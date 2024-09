Calcio a 5: Federica Ficeto riparte dall'Audace Verona L'irpina vivrà con il club veneto la stagione di Serie A

Federica Ficeto è al lavoro per la nuova stagione di calcio a 5 che vivrà in maglia Audace Verona, squadra di Serie A. "Sono molto felice di poter indossare i colori dell’Audace e non vedo l’ora di iniziare questo percorso. - ha spiegato l'irpina in estate - Ho voglia di impegnarmi e sono pronta per esprimermi al massimo. Penso che sia una grande opportunità per imparare e crescere sotto il punto di vista personale. Ringrazio la società per la fiducia".

L'Audace Verona: "Giocatrice dall'importante futuro"

"La società è lieta di comunicare che Federica Ficeto entra a far parte della rosa dell'Audace Verona. Classe 2005, pivot dal talento purissimo, Federica arriva da un'importante stagione con la maglia della Lazio, con cui si è affermata come capocannoniere dell'Under 19 e ha iniziato a calcare il palco della Serie A con la prima squadra, trovando anche le prime reti. Una giocatrice dall'importante futuro davanti a sé, che ha firmato un accordo biennale con l'Audace".

Foto: pagina ufficiale Facebook Audace C5 Verona