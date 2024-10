Serie A2: è la vigilia di Carpegna Prosciutto Pesaro - Avellino Basket Domani alle 18 la sfida alla Vitrifrigo Arena: sfida a Sacripanti e all'irpino Egidio

Domani, con palla a due alle 18, per la terza giornata del campionato di Serie A2 l'Avellino Basket sarà ospite della Carpegna Prosciutto Pesaro, guidata in panchina da coach Stefano Sacripanti, e con l'irpino Nicola Egidio assistant general manager del club marchgiano. Le due squadre scenderanno in campo dopo le sconfitte rimediate nel turno infrasettimanale. "C'è subito la possibilità di rispondere al ko casalingo con la sfida contro Pesaro. - ha spiegato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Rodolfo Robustelli - Sarà una gara impegnativa contro una squadra costruita per vincere il campionato, ma stiamo lavorando per farci trovare pronti. Abbiamo già affrontato questo team, organizzato e ben allenato, con grande taglia fisica. Può contare su una solidità importante. Dovremo gestire i ritmi. Sappiamo di affrontare una squadra ferita e abbiamo tutte le carte per giocarcela".

La presentazione del match

"Palla a due alle 18.00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la terza giornata di campionato di Serie A2 OldWildWest. La terna arbitrale è composta da Roberto Radaelli di Porto Empedocle, Calogero Cappello di Porto Empedocle e Mirko Picchi di Ferentino. L’Avellino Basket di coach Crotti riprende il cammino di questo torneo di Serie A2 affrontando la compagine pesarese di coach Stefano Sacripanti. Nel turno infrasettimanale è arrivata per entrambe una sconfitta all’esordio casalingo. L’Avellino Basket ha combattutto ma perso contro Rieti 61-67. Pesaro è scivolata sul suo parquet contro la Elachem Vigevano 67-80. Avellino riparte dalla stabilità difensiva, che è già un punto di forza della compagine allenata da coach Crotti. I biancoverdi dovranno essere più produttivi e precisi dalla lunga distanza.

Anche contro Rieti capitan Verazzo e soci hanno avuto le polveri bagnate tirando appena con il 29%. In campionato dopo due gare Avellino ha un 8/28 totale, il 29.0%. Da due le percentuali sono del 42.0%, mentre ai liberi c’è l’85.0%. Non ancora sciolte le riserve sulla presenza di Bortolin, prezioso nella metà campo difensiva. In ogni caso l’Avellino Basket dovrà limitare il talento offensivo di Pesaro, in particolar modo di Ahmad, autore di 16.0 punti di media e la fisicità di lunghi esperti come Zanotti, De Laurentis e l’atletismo di Lombardi che può agire da ala piccola e nello spot di ‘4’. Negli esterni si presentano Imbrò e Bucarelli, la cui taglia fisica potrebbe dare fastidio ai pari ruolo irpini. Se Ahmad è il miglior realizzatore, King è il secondo con 15.0. L’ala americana sta tirando con l’86.0% ai liberi e il 60.0% da due. Nell’ultima prestazione Pesaro ha tirato con appena il 14.0% da tre punti, in campionato è il 28.5%. Meglio da due con il 57.0% ed il 77.0% ai liberi. Sono 35.5 i rimbalzi totali, mentre è elevato il dato delle palle perse: 16.5".